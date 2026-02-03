  • Новость часаРоссия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    Россия срывает попытки Франции взять колониальный реванш в Африке
    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером финского парламента
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 18:45 • Новости дня

    Захарова заявила о посягательствах США на лидеров суверенных стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты регулярно вмешиваются в дела глав других суверенных государств.

    США постоянно посягают на лидеров других суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Они делали это постоянно, они делают это на каждом историческом витке, они делают это по-разному».

    Она напомнила о судьбе бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, отметив: «Я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили».

    По словам Захаровой, американская администрация также стояла за свержением ливийского лидера Муамара Каддафи, причем еще задолго до попыток похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она добавила, что подобная политика характерна для США на протяжении всей их истории.

    Захарова отдельно отметила, что подобные действия прекращаются только в том случае, если США знают о возможности ответа на свои шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    31 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Дмитриев назвал конструктивной встречу с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Встреча с делегацией из США, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на Украине, прошла в конструктивном ключе, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что обсуждение было продуктивным и охватило вопросы как миротворчества, так и американо-российской экономической рабочей группы.

    Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине продуктивными.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    JW: Зеленский выдвинул ультиматум по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    3 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    2 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    Песков анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби в среду–четверг

    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    2 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия направила США предложения, направленные на снижение барьеров в отношениях между странами, сообщило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы журналистов, подготовленных к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

    В ведомстве подчеркнули: «Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», передает ТАСС.

    Ранее в МИД России сообщили, что Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    31 января 2026, 19:27 • Новости дня
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Информации об отмене запланированной на 1 февраля встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник.

    Источник сообщил, что встреча по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти 1 февраля в Абу-Даби, остается в расписании, передает ТАСС.

    По его словам, что на данный момент нет информации об отмене этих переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что запланированные переговоры могут быть перенесены из-за роста напряженности между США и Ираном.

    Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД России пока не комментирует предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    3 февраля 2026, 06:47 • Новости дня
    РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию
    РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн, согласно данным минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и рассматривал анкеты местных девушек.

    В файлах, раскрытых американским ведомством, упоминаются десятки российских городов, пишет РБК.

    Финансист, обвиненный в секс-торговле, лично приезжал в страну или оплачивал путешествия своим гостям.

    В 2018 году он посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу. В Петербурге Эпштейн смотрел игру Марокко – Иран, а в Нижнем Новгороде наблюдал за встречей Уругвая и Франции. Также он побывал в Казани и, предположительно, в Ростове-на-Дону.

    Помощники присылали ему отчеты с пометкой «Кандидатки» и резюме девушек. В архиве найдены анкеты «Мисс Тольятти 2008» Анастасии Богушевской и финалистки реалити-шоу Ольги Пономарь-Бекер.

    Ранее сообщалось, что в раскрытых файлах Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова, которой финансист предлагал визит.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    2 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

    2 февраля 2026, 07:17 • Новости дня
    США закупили рекордный объем российского медоборудования за последние годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экспорт медицинских и ветеринарных инструментов на американский рынок из России резко вырос в ноябре, достигнув наиболее высоких значений за три с половиной года, свидетельствуют данные статслужбы США.

    Стоимость закупок таких товаров составила 216,7 тыс. долларов, что стало рекордом с марта 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

    В месячном выражении показатели подскочили втрое, а в годовом исчислении поставки выросли в 3,9 раза.

    Американская сторона приобрела электродиагностическую аппаратуру на 19 тыс. долларов и стоматологические устройства на 17,2 тыс. долларов. Основная часть суммы пришлась на прочие виды приборов, конкретные названия которых не уточняются.

    Всего за 11 месяцев импорт этих аппаратов достиг 809,5 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом показатель увеличился на 32%.

    Вашингтон также нарастил отправку медицинского оборудования в Россию. Ноябрьские продажи составили 8,9 млн долларов, превысив прошлогодние значения на 21%. Это стало максимальным показателем с сентября 2024 года.

    Осенью прошлого года министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт отмечал, что американская сторона пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    2 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали визита Дмитриева в Майами

    Песков: Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев курирует вопросы экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляет рабочую группу по этим вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Дмитриев курирует рабочую группу по экономическому взаимодействию и отвечает за контакты с зарубежными странами, в том числе с США, по вопросам экономических связей, передает ТАСС.

    Таким образом Песков ответил на просьбу раскрыть детали визита Дмитриева в Майами.

    Песков дал позитивную оценку переговорам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, состоявшимся в Майами.

    Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.

    До этого Дмитриев заявил, что встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе.

    Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    3 февраля 2026, 04:31 • Новости дня
    В файлах Эпштейна нашли переписку беглого оппозиционера Пономарева времен Болотной площади

    Tекст: Антон Антонов

    Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн сообщал в переписке, опубликованной властями США, что «подружился» с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

    Опубликованные материалы по делу Эпштейна содержат переписку между ним и бывшим советником фонда Билла Гейтса Борисом Николичем, передает РИА «Новости».

    В январе 2012 года Николич писал Эпштейну о необходимости поездки в Россию: «Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД). Он – член Думы и вместе с Аленой (предположительно помощница Пономарева Алена Попова, внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов – прим. ВЗГЛЯД) являются главными организаторами восстания».

    В переписке Николич назвал ситуацию «крайне опасной» и интересовался, какую помощь можно оказать российским оппозиционерам. Он также переслал Эпштейну письмо Пономарева (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), в котором тот просил содействия для поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

    Позднее, летом 2012 года, Эпштейн сообщил Николичу, что «подружился» с Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

    Протесты на Болотной площади были частью уличной активности либеральной оппозиции в Москве в 2011-2012 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Второй восточный окружной военный суд Новосибирска заочно приговорил Пономарева (внесен в реестр иноагентов) к 12 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Росфинмониторинг внес опального политика в список террористов и экстремистов.

    С 2014 года он находится вне России и с тех пор был объявлен в международный розыск, выехав в США, а затем на Украину, где получил гражданство и временное проживание.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

