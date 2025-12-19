Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.
«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.
Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.