  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Путин обозначил достижения и перспективы России
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Киркоров: Ванга спасла мне жизнь и предсказала брак с Пугачевой
    Памфилова заявила о готовности ЦИК организовать голосование для украинцев в России
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    Набиуллина назвала иск ЦБ к Euroclear своевременным
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    В Болгарии арестовали двоих россиян по требованию США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня

    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках «Итогов года» президент послал элитам и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – детализировал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Владимир Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – привел он начало гипотетического текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    19 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.

    С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».

    Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.

    Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.

    Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.

    Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.

    По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.

    Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 15:10 • Новости дня
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить действие мер поддержки строительных компаний, предусматривающих отсрочку штрафов за задержки ввода жилья.

    Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

    Путин напомнил, что решение о временном отказе от штрафов принималось для поддержки строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «этот мораторий действует на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».

    По мнению президента, текущие меры поддержки строительной отрасли себя исчерпали, поэтому дальнейшее сохранение ограничений не требуется. Новых решений по поводу возможного продления моратория принято не будет.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    19 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин оставил послание для капсулы времени
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сформулировал послание для капсулы времени, подчеркнув важность преемственности поколений и связи времен.

    Во время итоговой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», президенту задали вопрос о том, что бы он положил в капсулу времени, передает ТАСС. Владимир Путин сначала отметил, что каждый человек задумывается о будущем своих детей и своей страны, и добавил: «Я, конечно, понимаю, что надо сказать, но надо это выложить в ряд».

    Президент согласился сформулировать послание.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы жили как все везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Путин.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    19 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Западные СМИ увидели послание Киеву в карте на прямой линии с Путиным

    Sky News: Карта на прямой линии с Путиным стала посланием Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в студии иностранные журналисты заметили карту с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, что сочли посланием Украине.

    Карта России с включенными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями присутствовала на фоне выступления Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Как уточняется в публикации Sky News, декорации выступления президента России «похоже, содержат довольно явные послания». Журналисты Sky News обратили внимание на то, что на карте, вывешенной за спиной Путина, к России были отнесены не только Крым, но и четыре восточные области, которые вошли в состав страны в 2022 году.

    По мнению издания, Москва таким образом подчеркивает свою позицию по статусу новых регионов и показывает намерение не идти на уступки Украине в этом вопросе.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами и напомнил, с чего начался кризис.

    19 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что никогда не следил за регистрационными номерами служебных машин и просто пользуется ими по назначению.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на регистрационные номера автомобиля, на котором передвигается, сообщает РИА «Новости». Об этом глава государства рассказал во время большой прямой линии, объединённой с ежегодной пресс-конференцией.

    «Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли номера, я никогда на это не смотрел. Столько лет сажусь просто, и приехал», – поделился Путин.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» признался, что иногда ездит по Москве за рулем своего автомобиля без сопровождения ДПС.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    19 декабря 2025, 16:08 • Новости дня
    Россиянина Звягинцева обвинили в шпионаже в пользу Ирана в Израиле
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву, которого подозревают в якобы шпионаже и арестовали в Израиле.

    Российское посольство в Израиле обратилось с официальным запросом о предоставлении консульского доступа к задержанному гражданину РФ Виталию Звягинцеву, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве сообщили, что работают над выяснением всех деталей инцидента и держат ситуацию под контролем. По информации посольства, напрямую от самого задержанного или его родственников никаких обращений не поступало.

    Об аресте россиянина ранее рассказали в израильской службе безопасности ШАБАК и министерстве обороны. По их данным, Звягинцева задержали в начале декабря по подозрению в шпионаже на Иран. Сообщается, что тридцатилетний Звягинцев работал в Израиле и с октября 2025 года начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя «Роман» и утверждал, что проживает в России.

    В материалах ШАБАК говорится, что, действуя по указаниям куратора, россиянин выполнял задания, связанные со съемкой объектов инфраструктуры и судов в израильских портах. За выполненную работу Звягинцев получал оплату в цифровых валютах. В пятницу прокуратура Израиля официально выдвинула ему обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская разведка проникла на сверхсекретный военный объект в Израиле. За прошлый год израильская служба безопасности «Шабак» задержала от 20 до 30 иранских агентов.

    19 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.

    Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».

    В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

    Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря СМИ сообщили о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    19 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин процитировал экс-канцлера ФРГ Коля о будущем Европы с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, напомнил о словах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, произнесенных в 1993 году.

    Путин процитировал экс-канцлера: «Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, – это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», – сказал он.

    Президент добавил, что у России и Европы существуют взаимодополняющие отношения. По его словам, страны смогут работать и развиваться совместно. Путин подчеркнул, что если Евросоюз откажется от такого сценария, то его ждет постепенное исчезновение.

    Ранее Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок. Президент России охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    19 декабря 2025, 15:15 • Новости дня
    Журналист сделал предложение девушке в эфире «Итогов года» с Путиным
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» журналист из Екатеринбурга с плакатом «Хочу жениться» Кирилл Бажанов публично сделал предложение своей девушке и пригласил президента стать гостем на их свадьбе.

    Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на мероприятие с плакатом «Хочу жениться». Он сделал предложение своей девушке прямо в прямом эфире.

    Кроме того, Бажанов пригласил Владимира Путина на свою свадьбу. Это транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

    В ходе общения президент России отметил, что власти смогли сохранить льготную ипотеку, несмотря на сложности с балансировкой бюджета.

    Путин также указал на положительный пример народов Кавказа, где принято вступать в брак в достаточно раннем возрасте. «На Кавказе, у народов Кавказа, есть хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, надо бы брать с них пример», – сказал президент.

    Он напомнил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова большая семья, а его дети выходят замуж и женятся сравнительно рано. Путин добавил, что такие традиции считаются важной частью культуры на Кавказе и способствуют укреплению семейных ценностей.

    Путин отметил, что продолжение рода является неотъемлемой частью жизни человека, передает ТАСС. В ответ на вопрос журналиста глава государства отметил: «Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее, это можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка. Это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода – тем более, вы наверняка человек верующий – это, может быть, божественная миссия человека».

    Путин напомнил, что в России действует комплекс мер по поддержке семей с детьми. Особое внимание глава государства уделил тому, что система включает разные категории семей, в том числе студенческие. По словам президента, власти страны продолжают совершенствовать механизм помощи семьям, чтобы помочь им реализовать эту важную миссию.

    Президент отметил, что процесс рождения детей нельзя бесконечно откладывать в ожидании лучших материальных условий, подчеркивая приоритет семейных ценностей над текущими обстоятельствами.

    Напомним, Кирилл Бажанов пришел к Гостиному двору с табличкой «Хочу жениться».

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

