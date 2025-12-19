Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин отметил, что прошлый Новый год отмечался «будто две-три недели назад»
Президент России Владимир Путин поделился своим ощущением, что время с прошлого Нового года прошло очень быстро.
Президент России Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как будто он был всего две-три недели назад, передает ТАСС.
Такое признание он сделал, отвечая на вопрос о самом запомнившемся событии уходящего года на традиционной встрече «Итоги года».
Путин отметил, что выделить какое-то конкретное событие среди произошедшего сложно. Он рассказал: «Какое запомнилось больше всего – даже трудно сказать. Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько все спрессовано, у нас много за это время произошло, я считаю, что много положительного».
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».