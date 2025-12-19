  • Новость часаРубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Путин обозначил достижения и перспективы России
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Киркоров: Ванга спасла мне жизнь и предсказала брак с Пугачевой
    Памфилова заявила о готовности ЦИК организовать голосование для украинцев в России
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    Набиуллина назвала иск ЦБ к Euroclear своевременным
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    В Болгарии арестовали двоих россиян по требованию США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 21:13 • Новости дня

    Силы ПВО и флота сбили 10 воздушных целей над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    В результате отражения атаки на Севастополь средствами ПВО и Черноморского флота сбито десять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот продолжают отражать атаку украинских военных в Севастополе, уже сбито десять воздушных целей, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Как уточняют в спасательной службе города, поступило сообщение о падении обломков сбитых беспилотников рядом с товариществом собственников недвижимости «Берег», где произошло возгорание деревянного домика. Кроме того, на северной стороне Севастополя зафиксирован дым: причиной стал пожар травы, возникший из-за падения осколков.

    Развожаев подчеркнул, что пожар уже локализован, угрозы распространения огня нет, и никто из людей не пострадал.

    Воздушная тревога в Севастополе объявлялась четвертый раз за пятницу, а число сбитых целей возросло с трех до десяти в течение нескольких часов.

    Ранее Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили пять воздушных целей за один вечер во время атаки на Севастополь.

    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    19 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.

    Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

    «Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

    Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

    Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

    В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

    Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

    «Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    19 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    19 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы относительно его урегулирования.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.

    «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.

    Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».

    Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.

    По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.

    Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    19 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте

    Путин: Инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск

    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    По словам Путина, он только что получил свежий доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и подчеркнул, что после того, как российские войска вытеснили противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России.

    Путин особо обратил внимание на то, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее», – заявил президент во время прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Он отметил, что ключевыми укрепрайонами украинских войск остаются агломерации Славянска, Краматорска и Константиновки, которые киевский режим создавал в течение десяти лет.

    Президент сообщил, что на Южно-Лиманском направлении российские подразделения действуют активно и эффективно, а из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. По словам Путина, в Константиновке продолжаются ожесточенные бои, при этом более половины города уже находится под контролем армии России.

    Глава государства подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем российских войск уже несколько недель. «Как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город», – сказал он.

    Российский лидер заявил, что подразделения ВС России в Купянске после освобождения Купянска-Узлового начнут движение в западном направлении. Путин отметил, что перед российскими войсками стоит задача ликвидировать украинскую группировку на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи вскоре завершится. Президент уверен, что после этого российские подразделения «закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении».

    Путин уточнил, что в районе Купянска в плотное окружение попала крупная группировка Вооруженных сил Украины, которую составляют 15 батальонов общей численностью 3,5 тыс. человек. По словам главы государства, украинские военные не получили приказа о сложении оружия, их положение крайне сложное, «шансов практически нет».

    Особо Путин выделил взятие Красноармейска российскими военными, назвав это событие очень важным для дальнейших наступательных операций. «Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности – это соответствующего уровня военное руководство должно будет принять [решение], в каком направлении двигаться, – но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что «ребята доберут и этот населенный пункт (Константиновку)», а также сообщил, что Димитров, важный плацдарм, полностью окружен, и к настоящему моменту 50% города перешло под контроль российских войск.

    Президент также отметил, что в Димитрове украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами, в то время как попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска успеха не приносят и сопровождаются серьезными потерями. Путин уверен, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

    Путин сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    Кроме того, он сообщил, что группировка «Восток» в Запорожской области освобождает один населенный пункт за другим. Глава государства выразил уверенность, что до конца года армия России добьется новых успехов на линии фронта.

    «Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Кимаковский: В Гуляйполе за 24 часа уничтожили около роты ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Под удары в городе попали солдаты 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков ВСУ и второго мехбата 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сказал Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что в населенном пункте не прекращаются ожесточенные бои.

    Ранее военкор Владимир Разин сообщал, что сражение за Гуляйполе переместилось на западный берег реки Гайчур, российские силы форсировали водную преграду.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о штурме Гуляйполя.

    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов официально признан погибшим

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря СМИ сообщили о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    18 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    Нарышкин назвал собственную формулу победы России в спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина вернется на путь нормального цивилизационного развития в долгосрочной перспективе, поделился директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, раскрыв формулу победы страны в спецоперации.

    «Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа  – это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света русского мира над тьмой европейского неонацизма», – раскрыл глава СВР свою формулу победы России в беседе с ТАСС.

    Нарышкин добавил, что Украина обязательно вернутся на путь нормального развития, только ее народу нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы.

    «И понять, что самая эффективная гарантия безопасности для Украины – это возвращение к добрососедским отношениям с Россией», – резюмировал он.

    В этой же беседе Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципы Нюрнбергского трибунала часто нарушаются.

    19 декабря 2025, 15:25 • Новости дня
    Возбуждено дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

    СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

    Возбуждено дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирской области после обращения на прямую линию с президентом РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности при оформлении пенсии семье погибшего в зоне СВО военнослужащего, сообщили в СК.

    Уголовное дело по признакам халатности возбуждено военными следственными органами Следственного комитета РФ, передает СК России.

    Основанием для начала дела стало обращение супруги погибшего военнослужащего в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным», где она рассказала о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца.

    По данным следствия, военный был уволен со службы в январе 2025 года в связи с гибелью при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    В июле 2025 года его супруга подала необходимые документы на оформление пенсии и ежемесячной компенсации в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области. Следствием установлено, что документы поступили в военный комиссариат Новосибирской области только через два месяца после подачи, а пенсия была назначена вдове лишь 17 декабря 2025 года.

    Следственный комитет квалифицирует действия должностных лиц по статье «Халатность». Сейчас ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе «Итогов года» Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников.

    Позднее сообщалось, что вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после обращения в эфире «Итогов года».

    19 декабря 2025, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как комбриг ВСУ потерял контроль над наемниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» наращивают наступление в Сумской области при активной поддержке авиации и артиллерии ВС России, что заставляет ВСУ всеми силами пытаться удержать позиции, а порой терять контроль над подчиненными.

    «В 47 омбр командир бригады М. Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах», – поделились российские бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» на Сумском направлении продвинулись на девяти участках фронта по лесопосадкам и закрепились. Всего продвижение составило за сутки более 900 м. В районе Андреевки бойцы сорвали попытку выдвижения боевой группы ВСУ.

    На Харьковском направлении близ Старицы штурмовики продвинулись на четырех участках в лесном массиве с общим продвижением до 500 м. Западнее Лимана бойцы ВС России продвинулись на 300 м в лесном массиве и заняли опорный пункт ВСУ, закрепившись там, а в Вильче заняли более 20 домовладений и продвинулись на 200 м. Продвижение в Волчанских Хуторах составило 100 м.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на шести участках фронта на 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне. Начальник Генштаба ВС России Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

    19 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» отметил значительные изменения в обеспечении фронта беспилотниками и пообещал дальнейшую поддержку разработчиков перспективных моделей для армии.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что тяжелых беспилотников в зоне спецоперации пока не хватает, но над их созданием и поставками уже ведется активная работа, передает ТАСС.

    «Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в сфере беспилотников мы стали безусловными лидерами. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких, как "Баба-яга" у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал Путин в ходе прямой линии.

    Путин подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов лично занимается вопросом развития беспилотников, благодаря чему ситуация на фронте существенно изменилась в лучшую сторону. По словам президента, Белоусов очень активно включился в работу, координируя создание и внедрение новых типов дронов.

    «Хочу отметить роль министра обороны, он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что и вы тоже это прекрасно знаете», – сказал Путин, отвечая на вопрос военкора.

    Глава государства также анонсировал дальнейшую государственную поддержку разработчиков и конструкторов, создающих беспилотники для нужд армии, которых он назвал «кулибиными». Путин пообещал, что государство будет содействовать таким специалистам.

    Он отметил, что российские войска на всех участках фронта уже превосходят противника по числу дронов. Также президент отметил лидерство России в сфере беспилотников и пообещал поддерживать развитие этого направления в будущем.

    Кроме того, глава государства подчеркнул высокий интерес россиян к службе по контракту в вооруженных силах, передает ТАСС. В этом году свыше 400 тыс. человек заключили контракт с армией РФ. Число желающих служить в сфере беспилотной авиации настолько выросло, что Министерство обороны вынуждено объявлять отдельные конкурсы.

    Путин отдельно заявил, что власти страны продолжат поддерживать инженеров-конструкторов, работающих над созданием беспилотников для фронта.

    «Мы будем дальше продолжать поддерживать наших кулибиных современных, там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше», – сказал глава государства.

    Президент России Владимир Путин дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Россия передала Украине тела тысячи погибших военных ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Украине тел тысячи погибших военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялась передача Украине тел тысячи погибших военнослужащих, России отдали тела 26 погибших российских военных, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Как сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в Telegram-канале, Россия передала Украине тела тысячи погибших украинских военных. Данная передача состоялась в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

    Владимир Мединский также отметил, что России были возвращены тела 26 погибших российских военнослужащих.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в 2025 году Россия передала на Украину свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Россия получила взамен 143 тела российских бойцов.

    19 декабря 2025, 16:05 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев: Дети 90-х стали основным костяком в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство военнослужащих в зоне специальной военной операции сегодня составляют люди, родившиеся в 1990-х, их стойкость и героизм отмечены командованием. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев на «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Герой России Наран Очир-Горяев заявил, что люди, родившиеся в 1990-е годы, становятся основой среди бойцов в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, представители поколения «детей 90-х» демонстрируют героизм и могут служить примером для других.

    На вопрос президента Владимира Путина о проявлении молодежи на военной службе Очир-Горяев подчеркнул, что именно эта возрастная группа сегодня играет ключевую роль и заслуживает глубокого уважения.

    В ходе итоговой встречи Владимир Путин отдельно отметил, что в зоне СВО сейчас насчитывается около 700 тыс. военнослужащих. «У нас 700 тыс. человек в зоне СВО», – сказал глава государства.

    Путин добавил, что проявление качеств человека видно в критической ситуации, и напомнил, что в российской истории всегда так и происходило: «В таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда».

    Он напомнил, что из поколения в поколение повторяются схожие вопросы, связанные с молодыми и старшими, однако не согласился с мнением о том, что поколение 1990-х было потеряно для государства.

    «Я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Проблема отцов и детей – вечная. Известная книга Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит», – заявил президент, добавив, что для старших поколений привычки молодых могут быть непонятны, но именно в критические моменты раскрываются истинные качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что поддержка культур народов и укрепление национального единства являются приоритетами в условиях спецоперации.

    Путин заявил, что участники спецоперации на Украине обладают всеми необходимыми навыками для успешной работы в гражданских областях.

    19 декабря 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО за неделю сбиты девять управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотников.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 867 беспилотников, 640 ЗРК, 26 606 танков и других бронемашин, 1633 боевые машины РСЗО, 32 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 49 447 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. За день до этого ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

