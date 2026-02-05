Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
В Смоленске представители 64 регионов одновременно исполнили «Катюшу»
Участники из 64 регионов страны одновременно исполнили песню «Катюша» возле Смоленской крепости, установив новый рекорд России к Году единства народов.
Рекорд был зарегистрирован у подножия башни Громовой Смоленской крепостной стены, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Исполнение «Катюши» стало частью Слета послов гостеприимства «Единство народов России» и объединило представителей туристической отрасли, администраций городов, блогеров и участников проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами выступили Музей «Смоленская крепость» и АНО «Мастерская гостеприимства» при поддержке профильных федеральных и региональных структур.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин заявил: «Такие инициативы – лучший способ увидеть и почувствовать настоящую, многогранную и гостеприимную Россию». Директор музея Наталья Калашникова подчеркнула, что установление рекорда подтверждает роль музея как центра, объединяющего традиции народов страны.
Мероприятие сопровождалось фольклорной музыкой и парадом регионов России. Делегации представили визитные карточки своих субъектов и национальные костюмы, а смоленская молодежь прошла с флагами всех участников. Исполнение «Катюши» стало символичным выбором, поскольку автор слов Михаил Исаковский был уроженцем Смоленской области. Результат подтвердил федеральный арбитр Международного агентства Интеррекорд и Реестра рекордов России Юрий Черных.
Организаторы отметили, что слет объединил профессиональные сообщества, дал возможность регионам представить себя и стал ключевым событием Года единства народов России.