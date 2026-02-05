Лавров заявил о подготовке Германии к войне

Лавров: Мерц готовит Германию к войне

Tекст: Валерия Городецкая

«Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.

По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.

Ранее Москва указала на стремление Германии создать сильную армию.

Издание Politico писало, что Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.