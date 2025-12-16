Поверка газового счётчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

Поверка газового счётчика представляет собой обязательную метрологическую процедуру для владельцев приборов учета газа. Процедура может проводиться на дому без снятия оборудования или в лаборатории с демонтажем прибора.

Нормативная база проведения поверки

Согласно постановлению правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», поверка приборов учета газа определяется как совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы или другими уполномоченными органами и организациями с целью определения и подтверждения соответствия приборов учета газа установленным техническим требованиям.

В соответствии с пунктом 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549, поверка прибора учёта газа является обязанностью абонента. Ответственность за своевременное проведение поверки и все расходы несет собственник жилья. –

Межповерочный интервал

Срок поверки у каждого газового счётчика свой, межповерочный интервал указан в паспорте прибора и обычно составляет от 5 до 12 лет. Для разных моделей счётчиков установлены следующие интервалы:

5 лет – для некоторых старых моделей.

8 лет – для распространенных счётчиков типа СГБ.

10 лет – для большинства современных моделей.

12 лет – для счётчиков с улучшенными характеристиками.

Межповерочный интервал отсчитывается с момента первой поверки на заводе, изготовившем прибор, а не с даты установки счётчика. Это означает, что при покупке нового прибора необходимо проверить дату заводской поверки в паспорте, чтобы не приобрести счётчик с истекающим сроком.

Организации, проводящие поверку

Поверку газовых счётчиков вправе проводить:

Газораспределительные организации (ГРО), обслуживающие территорию.

Аккредитованные метрологические службы и лаборатории.

Специализированные организации, имеющие соответствующую аккредитацию.

Перед тем как заказать поверку газового счётчика, рекомендуется зайти на сайт Росаккредитации и проверить, есть ли у поверителя соответствующая аккредитация в реестре ФСА. Список аккредитованных организаций размещен на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

Способы проведения поверки

Поверка на дому без снятия

Процедуру поверки счётчика газа можно сделать на дому, без его снятия. Для этого используется переносная поверочная установка, которую специалист привозит к месту установки прибора. Главное условие – счётчик и пломба поставщика газа не должны быть повреждены.

Преимущества поверки на дому:

Нет необходимости демонтировать прибор.

Газоснабжение не прерывается.

Процедура занимает от 15 до 30 минут.

Результат известен сразу.

Поверка в лаборатории со снятием

При поверке в лаборатории требуется:

Подать заявку поставщику газа на демонтаж пломбы. Обратиться в газораспределительную организацию для демонтажа счётчика. Доставить прибор в аккредитованную лабораторию. Дождаться результата поверки (от 15 до 30 дней). Установить счётчик обратно или заменить на новый.

С даты получения обращения и акта о демонтаже прибора учета и до даты возвращения счётчика на место и его пломбировки плата за газ будет начисляться по среднемесячным значениям в течение трёх месяцев, и только начиная с четвёртого – по установленным нормативам потребления.

Порядок организации поверки

Подготовительный этап

Необходимые документы:

Паспорт собственника жилья.

Свидетельство о праве собственности на квартиру или дом.

Технический паспорт счётчика.

Акт установки счётчика.

Свидетельство о предыдущей поверке (если проводилась).

Перед проведением поверки требуется обеспечить свободный доступ к счётчику и газовым кранам.

Алгоритм действий

Проверить в паспорте счётчика дату окончания межповерочного интервала. Заблаговременно выбрать аккредитованную организацию. Подать заявку на поверку онлайн, по телефону или лично в офисе. Заключить договор и оплатить услугу. Согласовать дату и время визита специалиста. Предоставить доступ к счётчику в назначенное время. Получить документы о результатах поверки.

С 24 сентября 2020 года в России изменились правила поверки газовых счётчиков. Результаты поверки фиксируются в федеральной информационной системе «Аршин» в электронном виде.

Стоимость поверки в 2025 году

В среднем стоимость варьируется от 2000 до 5000 рублей. Цена зависит от нескольких факторов:

Способ проведения (на дому дороже, чем в лаборатории).

Модель и тип счётчика.

Регион проведения.

Удаленность адреса от центра города.

Срочность выполнения.

Примерные расценки на 2025 год:

Поверка в лаборатории со снятием: 1500–2500 рублей.

Поверка на дому без снятия для счётчиков G1.6-G4: 3000–4500 рублей.

Поверка на дому для счётчиков G6: 4000–5000 рублей.

Выезд специалиста в пределах 30 км от МКАД: 500–750 рублей.

Дополнительная плата за срочность: 500–1000 рублей.

Указанные диапазоны соответствуют реальным рыночным оценкам в крупных регионах России на 2025 год.

Демонтаж и монтаж счётчика при наличии договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования выполняются бесплатно. При отсутствии договора работы оплачиваются отдельно.

Результаты поверки

После проведения процедуры собственник получает:

Свидетельство о поверке (в бумажном или электронном виде).

Отметку в паспорте счётчика о прохождении поверки.

Запись о поверке в федеральной информационной системе «Аршин».

При положительном результате межповерочный интервал продлевается на установленный для данной модели срок. При отрицательном результате счётчик признается непригодным к эксплуатации и подлежит замене.

Первичная установка пломбы осуществляется за счёт поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются абонентом.

Последствия пропуска срока поверки

Использование газового счётчика с истекшим сроком поверки или эксплуатации является нарушением правил, как если бы не было счётчика вовсе. При обнаружении просроченного счётчика:

Показания прибора не принимаются к учету.

Расчет платы за газ производится по нормативам потребления.

Возможен перерасчёт за последние шесть месяцев по нормативу.

За отказ допустить специалистов газовой службы предусмотрен штраф от 5000 до 10000 рублей для граждан.

Согласно решению Верховного суда РФ (дело № 310-ЭС 19--27004), россияне могут подать на перерасчёт платежей, так как не прошедший поверку счётчик считается по умолчанию исправным, если не доказано иное.

Внеплановая поверка

Внеплановая или внеочередная поверка газового счётчика необходима в случае сбоя в работе оборудования. Это может быть необычный шум, стуки, вибрации или непривычно низкие, или высокие показатели. При подозрении на неисправность не следует дожидаться планового срока – необходимо вызвать специалистов незамедлительно.

Уведомление о сроках поверки

Газораспределительные организации обязаны уведомлять потребителей о приближающемся сроке поверки. Информация размещается:

В платежных квитанциях за газ за 6 месяцев до окончания срока.

В личном кабинете абонента на сайте поставщика.

В отдельных письменных уведомлениях за 1--2 месяца до истечения интервала.

Своевременная поверка газового счётчика обеспечивает корректный учет потребленного газа и позволяет избежать начисления платы по нормативам. С развитием системы электронной регистрации поверок процедура упростилась – результаты автоматически передаются поставщику газа через федеральную информационную систему.

«Ваша безопасность в ваших руках. Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы сохраните не только свое жилье и имущество, но и жизнь», – подчеркивают сотрудники МЧС России.