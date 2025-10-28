Набиуллина рассказала о ключевой ставке ЦБ в 2026 году

Набиуллина: Цикл снижения ставки захватит весь 2026 год

Tекст: Вера Басилая

По словам Набиуллиной, регулятор намерен продолжить цикл снижения ключевой ставки на протяжении всего следующего года, передает ТАСС.

Глава Центробанка в ходе выступления в Госдуме напомнила, что с июня этого года ставка уже была снижена на 4,5 процентных пункта.

Набиуллина заявила, что Центробанк принимает решения по ставке, исходя из необходимости завершить период ускоренного роста потребительских цен как можно быстрее. При этом целью является предотвращение излишнего охлаждения экономики России.

Эльвира Набиуллина также отметила, что экономика страны в настоящее время развивается по сценарию управляемого выхода из перегрева. По ее словам, рост спроса замедляется, а производственный потенциал постепенно догоняет спрос. Основным ограничивающим фактором для дальнейшего экономического роста она назвала ресурсные возможности России.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль укрепился в результате жесткой денежно-кредитной политики.

Минэкономразвития прогнозирует постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

В конце прошлой недели Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%.