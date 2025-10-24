80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Набиуллина заявила об укреплении рубля из-за жесткой денежно-кредитной политики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров регулятора прокомментировала укрепление рубля.
Она отметила, что рубль немного укрепился с прошлого заседания, а основной причиной этого стала жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком, передает ТАСС.
По словам Набиуллиной, высокие процентные ставки делают рублевые активы более привлекательными для инвесторов по сравнению с зарубежными инструментами. Это стимулирует спрос на российскую валюту и поддерживает ее курс.
Помимо этого глава регулятора добавила, что на курс повлияли и разовые факторы.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало поэтапное смягчение денежно-кредитной политики.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%.