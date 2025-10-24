Набиуллина заявила об укреплении рубля из-за жесткой денежно-кредитной политики

Госдума одобрила пакет налоговых поправок при продаже недвижимости

Tекст: Ирма Каплан

Для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предъявляется требование к сроку владения жильем три года в льготных случаях или пять лет, согласно общему порядку. Поправки требуют, чтобы срок стал непрерывным.

То есть не просто три года и более надо владеть имуществом, а непрерывно. При этом налог будет необходимым к оплате платиться, если имущество использовалось в предпринимательской деятельности или им владел иноагент.

«Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, цифровой валюты, на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности, а также на доходы физических лиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента, – сказано в документе.

Кроме того, при расчете права на освобождение от налога учитываются несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 24 лет и дети любого возраста, признанные судом недееспособными.

Если ребенок родился после регистрации перехода права на проданную квартиру, семья получает возможность приобрести новое жилье и воспользоваться льготой до 30 апреля следующего года. Это расширяет временные рамки для применения налоговой преференции, уточняет «Газета.Ru».

Ранее семьи могли потерять это право, если владели более 50% доли в другой квартире, которая была большей по площади. Теперь учитываются не только размеры, но и кадастровая стоимость недвижимости: налоговые послабления не действуют, если старое жилье крупнее или дороже нового.

