Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Лавров назвал заявления ЕС о помощи Армении явкой с повинной
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о поддержке Армении.
Министр назвал ее слова «чистосердечным признанием и явкой с повинной» того, что ЕС намерен помогать Армении в борьбе с иностранным вмешательством, используя тот же подход, что и в Молдавии, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия стала объектом повышенного интереса со стороны западных геополитических «инженеров» в избирательных процессах. По словам министра, западные государства целенаправленно используют различные технологии для влияния на политическую ситуацию в стране, особенно в периоды голосований.
Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении.