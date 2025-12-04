Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

«То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.