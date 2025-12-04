Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Захарова озвучила цели ЕС в Армении
Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.
«То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.
Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.
Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.
Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.
