Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.