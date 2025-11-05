Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.2 комментария
BMW увеличила чистую прибыль более чем в три раза за квартал
Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.
Чистая прибыль BMW за июль – сентябрь 2025 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает ТАСС. Тогда производитель зафиксировал менее 500 млн евро прибыли, что связано с проблемами с тормозной системой, испытывающимися в прошлом году.
Аналитики отмечают, что на фоне прошлогодних трудностей с оборудованием такой прирост финансовых показателей лишь частично отражает динамику развития автоконцерна. Эксперты подчеркивают, что увеличение прибыли в текущем квартале нельзя однозначно считать устойчивым трендом.
Ранее по итогам третьего квартала 2025 года другие крупные германские автопроизводители, включая Volkswagen и Porsche, зафиксировали значительное падение ключевых финансовых показателей. Volkswagen, в частности, ушел в чистый убыток, потеряв 1,072 млрд евро против прибыли годом ранее, а прибыль Porsche снизилась на 95,9%.
