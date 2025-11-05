BMW увеличила чистую прибыль более чем в три раза за квартал

Tекст: Денис Тельманов

Чистая прибыль BMW за июль – сентябрь 2025 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает ТАСС. Тогда производитель зафиксировал менее 500 млн евро прибыли, что связано с проблемами с тормозной системой, испытывающимися в прошлом году.

Аналитики отмечают, что на фоне прошлогодних трудностей с оборудованием такой прирост финансовых показателей лишь частично отражает динамику развития автоконцерна. Эксперты подчеркивают, что увеличение прибыли в текущем квартале нельзя однозначно считать устойчивым трендом.

Ранее по итогам третьего квартала 2025 года другие крупные германские автопроизводители, включая Volkswagen и Porsche, зафиксировали значительное падение ключевых финансовых показателей. Volkswagen, в частности, ушел в чистый убыток, потеряв 1,072 млрд евро против прибыли годом ранее, а прибыль Porsche снизилась на 95,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук, что на 2,1% меньше, чем в августе. В сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, причем почти все они предназначались для физических лиц. Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов возможным ростом цен, что вызвало ажиотажный спрос на иномарки из третьих стран, однако новый сбор затронет только определенные автомобили и не коснется массового сегмента.