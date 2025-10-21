Продажи подержанных автомобилей в России снизились в сентябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре снизились на 2,1% по сравнению с августом и составили 553,3 тыс. единиц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Лидером рынка по-прежнему остается Lada, однако продажи упали на 4,9% к августу и составили 130,85 тыс. машин. Второе место занимает Toyota, реализация которой снизилась на 1,5%, до 56,13 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров Kia с результатом 33,1 тыс. штук, что на 0,8% ниже августовских результатов.

Среди топ-10 брендов только BMW показала рост – на 2,2% к августу. При этом в годовом выражении рынок в сентябре вырос на 4,5%.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил: «Снижение продаж связано с повышенной привлекательностью сегмента новых автомобилей, чему способствуют скидочные программы и снижение процентных ставок».

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре снизились на 2,1% по сравнению с августом и составили 553,3 тыс. единиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Лидером рынка по-прежнему остается Lada, однако продажи упали на 4,9% к августу и составили 130,85 тыс. машин. Второе место занимает Toyota, реализация которой снизилась на 1,5%, до 56,13 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров Kia с результатом 33,1 тыс. штук, что на 0,8% ниже августовских результатов.

Среди топ-10 брендов только BMW показала рост – на 2,2% к августу. При этом в годовом выражении рынок в сентябре вырос на 4,5%.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил: «Снижение продаж связано с повышенной привлекательностью сегмента новых автомобилей, чему способствуют скидочные программы и снижение процентных ставок».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Россию ввезли рекордное количество подержанных автомобилей за два года. В стране отметили максимальный показатель импорта машин с пробегом. Новый утилизационный сбор затронет большинство импортируемых автомобилей.