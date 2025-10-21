Импорт подержанных авто в Россию достиг рекорда за два года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рекордный объем импорта подержанных легковых автомобилей в Россию в сентябре 2025 года составил 48,4 тыс. единиц, передает ТАСС. Аналитическое агентство «Автостат» указало, что практически весь этот поток пришелся на физических лиц.

В сообщении агентства эксперты отметили: «В начале осени в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года. Так, объем их импорта в сентябре 2025 года составил 48,4 тыс. единиц и практически весь он пришелся на физических лиц».

Наибольшее число подержанных автомобилей по-прежнему поступает из Японии, однако доля этой страны за три месяца снизилась с 48% до 39%. Китай, наоборот, увеличил свою долю с 14% до 20%, вплотную приблизившись к Южной Корее, на которую приходится 22% импорта.

В марочном рейтинге лидирует Toyota, занявшая 19% рынка подержанных авто в сентябре. Следом идут Honda с 15%, а также BMW, Kia и Volkswagen, каждая из которых занимает от 6% до 9% рынка. Самыми востребованными моделями стали Toyota Corolla и Honda Freed. За первые девять месяцев 2025 года в Россию ввезли почти 323 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

