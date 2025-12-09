Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
Мединский назвал возвращенные Союзу писателей России объекты недвижимости
На съезде Союза писателей России Владимир Мединский перечислили здания, которые вновь стали собственностью организации, включая легендарный Дом Ростовых и Дом литераторов.
В ходе XVIII внеочередного съезда Союза писателей России, который прошел в Центральном Доме литераторов, первый секретарь организации Владимир Мединский сообщил о возвращении в ее собственность ряда объектов недвижимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Так, по словам Мединского, Союз писателей получил обратно в управление Центральный Дом литераторов, Дом Ростовых на Поварской улице, а также «Книжную лавку писателей» на Кузнецком мосту.
Кроме того, начат перевод в ведение Союза писателей России издательства «Художественная литература» .
Мединский добавил, что ведется работа по «наведению порядка» на территории Переделкино, а историческое здание на Комсомольском проспекте, дом 13, также вернулось писательской организации в полном объеме.
«Даже остановка общественного транспорта теперь официально называется «Союз писателей России», – отметил Мединский.
Руководитель Союза также выразил признательность писателям за вклад в развитие организации и отметил воссоединение бывшего регионального отделения Союза писателей Татарстана с Союзом писателей России.
По словам Мединского, впервые за постсоветский период представители Татарстана принимают участие в работе съезда после объединения союзов писателей, а недавно было воссоздано отделение Союза писателей России в Чукотском автономном округе.
Мединский отметил, что процесс возрождения Союза писателей не всегда проходит без трудностей, однако выразил уверенность в необходимости сохранять мудрость, выдержку и взаимопонимание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех акций издательства «Художественная литература» Союзу писателей России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избрание Владимира Мединского председателем Союза писателей России не означает дополнительных шагов сближения Кремля с литературной сферой.
Всероссийская конференция литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» прошла в Национальном центре «Россия» при участии Союза писателей России и крупнейших культурных институтов.