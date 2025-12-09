Мединский назвал возвращенные Союзу писателей России объекты недвижимости

Tекст: Денис Тельманов

В ходе XVIII внеочередного съезда Союза писателей России, который прошел в Центральном Доме литераторов, первый секретарь организации Владимир Мединский сообщил о возвращении в ее собственность ряда объектов недвижимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, по словам Мединского, Союз писателей получил обратно в управление Центральный Дом литераторов, Дом Ростовых на Поварской улице, а также «Книжную лавку писателей» на Кузнецком мосту.

Кроме того, начат перевод в ведение Союза писателей России издательства «Художественная литература» .

Мединский добавил, что ведется работа по «наведению порядка» на территории Переделкино, а историческое здание на Комсомольском проспекте, дом 13, также вернулось писательской организации в полном объеме.

«Даже остановка общественного транспорта теперь официально называется «Союз писателей России», – отметил Мединский.

Руководитель Союза также выразил признательность писателям за вклад в развитие организации и отметил воссоединение бывшего регионального отделения Союза писателей Татарстана с Союзом писателей России.

По словам Мединского, впервые за постсоветский период представители Татарстана принимают участие в работе съезда после объединения союзов писателей, а недавно было воссоздано отделение Союза писателей России в Чукотском автономном округе.

Мединский отметил, что процесс возрождения Союза писателей не всегда проходит без трудностей, однако выразил уверенность в необходимости сохранять мудрость, выдержку и взаимопонимание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех акций издательства «Художественная литература» Союзу писателей России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избрание Владимира Мединского председателем Союза писателей России не означает дополнительных шагов сближения Кремля с литературной сферой.

Всероссийская конференция литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» прошла в Национальном центре «Россия» при участии Союза писателей России и крупнейших культурных институтов.