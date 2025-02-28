Песков прокомментировал избрание Мединского главой Союза писателей

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал избрание Владимира Мединского на пост председателя правления Союза писателей России. Он заявил, что это событие не означает усиления влияния Кремля на литературную сферу, поскольку уже существует тесная связь, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента также напомнил, что избрание Владимира Мединского первым секретарем Союза писателей на Внеочередном съезде в Москве произошло путем голосования, где писатели самостоятельно определяли свой выбор.

Ранее Песков заявлял, что участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию на Украине будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.