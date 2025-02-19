С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Кремль спросили о возможном участии Мединского в переговорах по Украине
Песков: Мединский может участвовать в переговорах по Украине по решению Путина
Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию на Украине будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что «участие Мединского в переговорах по Украине зависит от решения президента», тем самым дав понять, что окончательное решение о составе российской делегации принимает лично Владимир Путин, передает ТАСС.
Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос о том, кого Россия хотела бы видеть со стороны Украины на переговорах.
«Нет, это должна Украина сделать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры высокопоставленных делегаций России и США по восстановлению отношений и ситуации на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.
Ушаков также уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.