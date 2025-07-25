Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Путин передал Союзу писателей издательство «Художественная литература»
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций издательства «Художественная литература» Союзу писателей России.
Согласно документу, решение принято с целью поддержки и развития отечественного книгоиздания, передает ТАСС.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» (г. Москва)», – говорится в указе.
Передача акций должна быть завершена в течение шести месяцев.
В феврале помощник президента Владимир Мединский был избран главой Союза писателей России.