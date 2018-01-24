Шура нашел способ извиниться перед жителями города, который назвал «говном»

Певец Александр Медведев попросил прощения у жителей Кургана за то, что назвал их город говном, и сообщил, что подготовит для них концерт в качестве извинения и благодарности.

Певец Шура обратился к своим подписчикам и жителям города Кургана, сообщив о том, что не хотел обидеть их, назвав Курган «городочком – говном» и попросил прощения в Instagram.

«Дорогие мои курганцы, несмотря на пестрящие заголовки в СМИ по поводу состоявшейся конференции, еще раз хочу заметить – я никого и в никоем случае не хотел обидеть, вы для меня очень ценны и любимы», – заверил он.

Певец отметил, что в марте состоится незапланированный концерт «Благодарю, тебя Курган», который должен стать «лучшим доказательством любви и благодарности всем курганцам».

«Я проехал всю страну, и многое видел, и каждый город для меня дорог, и хочу мы жили в лучшей стране, и каждый из нас в лучшем городе, и приехал я в ваш город, потому что будучи 5 лет назад я получил огромное удовольствие от пребывания у вас, и возвращаясь вновь, хочется, чтобы ваш край становился краше и лучше», – добавил Шура.

Напомним, певец нелестно отозвался о Кургане, где он проходит реабилитацию в местном Центре Илизарова. Певец дал пресс-конференцию, в рамках которой поделился впечатлениями о городе и его жителях. В начале января Шуре провели операцию по эндопротезированию, сейчас он находится на реабилитации до 1 марта.