Певец Шура назвал российский город «полным говном»

Певец Шура (Александр Медведев) нелестно отозвался о Кургане, где он проходит реабилитацию в местном Центре Илизарова. Певец дал пресс-конференцию, в рамках которой поделился впечатлениями о городе и его жителях.

«Городочек ваш производит впечатление яркое. Если бы не эта клиника, которая является градообразующей, то городочек ваш – говно полное, честно скажу!» – не стесняясь в выражениях, заявил Шура.

Больше всего ему не понравилось состояние курганских дорог и дома, которые певец видел. Однако о людях он отзывался с большей теплотой: «У вас золотые люди! Мы стояли на перекрестке, ждали такси, из магазина выбежала женщина с пакетом еды. С другой стороны девочка дергает за рукав: «У меня брошка ручной работы, хочу вам подарить!». С третьей стороны – женщина: «Пойдемте, у меня мороженое вкуснейшее!», – сообщил певец в рамках прямой трансляции пресс-конференции в группе «Курган LIVE».

В начале января Шуре провели операцию по эндопротезированию, сейчас он находится на реабилитации до 1 марта. Ранее Шура сообщил в соцсетях, что к его приезду в палате был сделан ремонт. Своим подписчикам он показал маленькую кухню и ванную комнату. «У меня даже есть СПА! Красиво жить не запретишь, – комментирует певец. – Не Куршевель, конечно, но все равно замечательно».

Певец развлекает других пациентов, записывая видео, на которых поет с ними хором, и рассказывает подписчикам в соцсетях о ходе своего лечения.

В ходе пресс-конференции певец сравнил себя с лающей собакой. «Надо выйти из этого летаргического сна. Усыпляют собак, да? Ну я тоже на сцене нет-нет да полаю», – заявил певец, рассказывая о ходе операции.