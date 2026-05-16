До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.9 комментариев
Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам
Россияне предпенсионного возраста смогут получить всю сумму пенсионных накоплений разом, если ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом», – сказал он РИА «Новости».
Специалист пояснил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 рублей. Таким образом, для разового получения средств ежемесячная выплата не должна превышать 1 628,8 рублей. Если общая сумма накоплений равна или меньше 439 776 рублей, она будет выплачена полностью.
В случае превышения установленного лимита, например при сумме в 485 тыс. рублей, гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию в размере 1796 рублей. Узнать точный баланс пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам. Экономист Коваленко объяснила связь прописки с выплатами пенсий. Средний размер социальной пенсии россиян превысил 16 тыс. рублей.