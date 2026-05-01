Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.2 комментария
Юрист Русяев предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов
Сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах может обернуться серьезными штрафами или тюремным заключением сроком до четырех лет, заявил юрист Илья Русяев.
Лесной кодекс разрешает гражданам свободно собирать грибы для личных нужд, однако за уничтожение краснокнижных видов предусмотрена строгая ответственность, сказал Русяев в беседе с Life, передает Ura.ru.
В список запрещенных к сбору попадают летний трюфель, гриб-баран, грибная капуста, трутовик лакированный, ежовик плетистый и опенок чеканный.
«За сбор, хранение, перевозку, покупку или продажу редких видов гражданину грозит штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции доходят до 20 тыс. рублей, для юридических лиц до 1 млн рублей», – рассказал юрист.
Наиболее суровое наказание применяется за незаконный оборот гриба мацутакэ, который включен в перечень особо ценных видов. В этом случае наступает уголовная ответственность: нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года оформить разрешение на сбор редких грибов из Красной книги можно будет онлайн через портал «Госуслуги» для научных и музейных целей.