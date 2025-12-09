Объем ликвидных активов ФНБ на октябрь достиг 4,2 трлн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Рост ликвидных активов Фонда национального благосостояния за январь – сентябрь 2025 года составил 355 млрд рублей, сообщает ТАСС. На 1 октября их объем достиг 4,2 трлн рублей, из которых 58,2% приходится на китайские юани, 41,7% – на обезличенное золото и 0,01% – на рубли. За этот же период общий объем ФНБ увеличился на 1,3 трлн рублей и составил 13,2 трлн рублей.

Счетная палата также указала на снижение темпов выдачи межбюджетных трансфертов регионам, которые за девять месяцев достигли 2,7 трлн рублей, что составляет 69,6% планового значения и на 0,8 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

Капитальные вложения за тот же период составили 648,7 млрд рублей, а уровень их исполнения вырос по сравнению с 2024 годом и достиг 55,8%. Из запланированных к вводу объектов капитального строительства введено только 23 из 247, или 9,3%.

Государственный долг России за январь – сентябрь 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей и на начало октября достиг 31,98 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. При этом внутренний долг вырос до 27,3 трлн рублей, а внешний снизился до 4,6 трлн рублей.

По итогам девяти месяцев федеральный бюджет был исполнен с дефицитом, практически соответствующим утвержденному объему в 3,8 трлн рублей. Доходы составили 26,9 трлн рублей, расходы – более 30 трлн рублей, с наиболее высоким уровнем исполнения по социальному обеспечению (86%). В октябре – декабре расходы должны составить примерно 12 трлн рублей.

В Счетной палате обратили внимание, что экономика России в этот период замедлялась под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Курс рубля укрепился, цена нефти марки «Юралс» опустилась до 58,9 долларов за баррель, а инфляция после пика в марте замедлилась к сентябрю до 7,98%. Прирост потребительских цен с начала года достиг 4,29%.

Расходы на государственные программы (открытая часть) за девять месяцев 2025 года составили 20 трлн рублей, а уровень исполнения увеличился до 71,6%. В то же время по ряду госпрограмм и их структурных элементов отмечаются низкие показатели и указаны риски недостижения запланированных результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете с прогнозируемым ВВП в 2026 году более 235 трлн рублей и дефицитом не выше 1,6% ВВП.

В российском правительстве обсуждается возможность снизить цену отсечения нефти с 60 до 50 долларов за баррель для пополнения Фонда национального благосостояния с 2026 года.

Бюджет в 2024 году получил 1,3 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа, что позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.