Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».7 комментариев
Путин сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году
Путин сообщил о дополнительных доходах в 1,3 трлн рублей от экспорта нефти и газа в 2024 году
Президент России Владимир Путин сообщил, что бюджет в 2024 году получил 1,3 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа, что позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.
«Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей», – сообщил президент. «Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния», – уточнил он, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании заявил о значительном увеличении ненефтяных доходов бюджета России, которые выросли на 26% в прошлом году и достигли 25,6 трлн рублей.