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Иран пообещал принять любые меры для прорыва морской блокады США
МИД Ирана: Тегеран предпримет любые меры для прорыва блокады США
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что республика расценивает действия Вашингтона как акт войны и предпримет необходимые шаги для прорыва экономической и морской блокады.
«Мы расцениваем экономическую блокаду (навязанную террористической армией США) как акт войны и предпримем любые необходимые меры для ее прорыва», – приводит слова Гариб-Абади РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr.
Дипломат сообщил о продолжении контактов Тегерана с посредниками для выяснения возможности дать дипломатии с США еще один шанс. По его словам, в пятницу состоялась двухчасовая встреча с прибывшей катарской делегацией.
В конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответный удар. В настоящее время в зоне конфликта наблюдается затишье, однако сохраняются риски возобновления боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине встречу с представителями Катара для обсуждения посредничества на переговорах Вашингтона и Тегерана.
Президент США заявил об обсуждении недопущения получения Ираном ядерного оружия с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В интервью Iran Daily Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к переговорам с США по Ормузу.