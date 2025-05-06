Стало известно о планах снизить порог бюджетного правила России

Bloomberg узнал о планах снизить порог бюджетного правила России до 50 долларов за баррель

Tекст: Игорь Иножарский

Правительство России рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила на фоне снижения нефтяных доходов, передает Bloomberg. По информации источника издания, обсуждается снижение порога бюджетного правила с 60 до примерно 50 долларов за баррель со следующего года, если цены на нефть не вырастут. Такое решение приведет к необходимости сокращать государственные расходы, учитывая продолжающиеся затраты на спецоперацию на Украине.

Бюджетное правило позволяет направлять сверхдоходы от продажи нефти выше установленного порога в Фонд национального благосостояния. Однако после падения экспортных цен на российскую нефть ниже 60 долларов и роста расходов на военные нужды, Минфин продолжил использовать накопленные резервы для поддержки бюджета.

По данным Bloomberg, объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния сократился с 8,4 трлн рублей до 3,3 трлн рублей с начала 2022 года. Минфин России за прошедшую неделю более чем втрое увеличил целевой дефицит бюджета на 2025 год на фоне ухудшения прогноза по доходам и ценам на нефть.

Также отмечается, что Россия поддержала решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи нефти в июне, рассчитывая частично компенсировать потери бюджета за счет увеличения объемов экспорта. В июне Россия сможет увеличить добычу до 9,16 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снижались на 3-4% и стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 59 долларов. Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако негативные ожидания глобального кризиса и действия ОПЕК уже давят на стоимость российской нефти Urals, которая стремится к 50 долларам за баррель при заложенных в бюджете почти 70. Дональд Трамп грозил нанести удар по экспорту российской нефти, что может негативно повлиять не только на Россию, Индию и Китай, но и на весь мировой рынок.