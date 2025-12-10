Депутат Рады сообщил о месте нахождения Ермака

Депутат Рады Дубинский: Ермак не на фронте, а в Киеве, в здании СВР Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не отправился на фронт, как обещал после своей отставки, а находится в киевском здании службы внешней разведки Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат утверждает, что Ермак «держит оборону» в кабинете на улице Нагорной, где расположено здание СВР, и пытается управлять расставленными им за последние семь лет чиновниками.

Дубинский также отметил, что сотрудники службы внешней разведки жалуются на отсутствие удостоверений у половины сотрудников, из-за чего их задерживают на блокпостах и передают в ТЦК. Вопрос о том, коснется ли такая же участь самого Ермака, он оставил открытым.

По данным депутата, глава ведомства Олег Иващенко позволил Ермаку временно находиться в здании СВР. Дубинский сообщил, что готовит официальный запрос в службу внешней разведки для проверки информации и выяснения законности пребывания Ермака на территории ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине сообщили о том, что Андрей Ермак готовит документы для выезда из страны.

При этом, несмотря на увольнение, бывший глава офиса Зеленского сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины. Украинские пограничники ранее получили распоряжение не выпускать Ермака за пределы страны.

Напомним, что 29 ноября американская газета New York Post утверждала, что Ермак сообщил о своем уходе на фронт, а сам Дубинский писал, что Ермак вместе с охраной выехал в расположение сил беспилотных систем Украины.