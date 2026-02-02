Билли Айлиш получила «Грэмми» и осудила миграционную политику США

Билли Айлиш при получении «Грэмми» назвала миграционную политику США неправильной

Tекст: Мария Иванова

Певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года» за композицию «Wildflower», сообщает РИА «Новости».

На церемонии вручения Айлиш выступила с резкой критикой иммиграционной политики США. «Никто не может считаться нелегалом на украденной земле… Нужно продолжать бороться, высказываться, протестовать», – заявила она на сцене, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Награду вместе с Айлиш получил соавтор песни, композитор Финнеас О’Коннелл. На фоне выступления певицы в США проходят массовые протесты против действий властей по вопросам иммиграции. В пятницу в Миннеаполисе на улицы вышли несколько тысяч человек, к протестам присоединились жители Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-Йорка и Портленда.

Причиной волнений стали недавние инциденты с применением оружия сотрудниками иммиграционной службы. В Миннеаполисе агент ICE застрелил вооруженного мужчину во время рейда, объясняя свои действия угрозой собственной жизни. Это уже второй случай смертельной стрельбы за последнее время: ранее силовик застрелил женщину, которая, по заявлению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника службы.

