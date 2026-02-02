Tекст: Вера Басилая

Русофобская позиция Британии становится «кормовой базой» для киевских властей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, именно благодаря поддержке со стороны Британии Киев черпает силы для своих действий.

Он подчеркнул, что неоднократно писал статьи о том, как Британия и ее союзники поддерживали нацистов в Европе перед Второй мировой войной, а после войны – бандеровцев. По его словам, в Британии «реально тренировали вот этих лесных братьев», и этому имеются документальные подтверждения.

Говоря о современной политике Лондона, Медведев отметил, что она представляет собой «оголтелую, примитивную русофобию» и направлена на поддержание электорального рейтинга британских политиков. По его мнению, смена премьеров не меняет общего русофобского курса, что, в конечном итоге, дестабилизирует ситуацию в мире.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы разместить иностранных военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

Британия и Германия занимают первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.