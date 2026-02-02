Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Медведев назвал Британию кормовой базой для нацистского режима в Киеве
Позиция Британии является кормовой базой для неонацистского бандеровского режима, именно оттуда они черпают силы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Русофобская позиция Британии становится «кормовой базой» для киевских властей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, именно благодаря поддержке со стороны Британии Киев черпает силы для своих действий.
Он подчеркнул, что неоднократно писал статьи о том, как Британия и ее союзники поддерживали нацистов в Европе перед Второй мировой войной, а после войны – бандеровцев. По его словам, в Британии «реально тренировали вот этих лесных братьев», и этому имеются документальные подтверждения.
Говоря о современной политике Лондона, Медведев отметил, что она представляет собой «оголтелую, примитивную русофобию» и направлена на поддержание электорального рейтинга британских политиков. По его мнению, смена премьеров не меняет общего русофобского курса, что, в конечном итоге, дестабилизирует ситуацию в мире.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы разместить иностранных военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.
Британия и Германия занимают первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.