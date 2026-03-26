Дмитриев заявил о наступлении в мире мощного энергетического кризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о скором начале беспрецедентного энергетического кризиса, к которому европейские страны и Британия оказались не готовы.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП сообщил, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, к которому Европа и Британия абсолютно не подготовлены, передает РИА «Новости».
«Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», – отметил Дмитриев, комментируя сложившуюся ситуацию в энергетике.
По его словам, в ближайшее время Россия получит много запросов от Европы и Британии о поставках энергоносителей, и страны будут обращаться к Москве с просьбами о помощи, а Россия «будет принимать соответствующее решение или не принимать».
Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.
Дмитриев выступил с заявлением о необходимости для Европы признать стратегические ошибки в энергетике и геополитике и сменить руководство Евросоюза.