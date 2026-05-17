В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

«На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

