В Иране сравнили действия США с походами Римской империи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Действия Вашингтона в отношении Исламской республики напоминают вторжение римского полководца Гнея Юлия Агриколы на Британские острова в первом веке нашей эры, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты намеренно провоцируют конфликты. «Это их привычный, циничный план действий: спровоцировать кризис и войну, а затем продолжить эскалацию под благородным лозунгом "восстановления стабильности" или "защиты мира"», – написал Багаи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

В качестве исторического примера представитель министерства привел фрагмент из труда древнеримского историка Тацита. Политик напомнил слова вождя каледонских племен Калгака о том, что римляне превращают захваченные земли в пустыню, называя принесенные разрушения миром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления военных ударов по Ирану. В ответ иранские парламентарии пригрозили обогатить уран до 90 процентов. Представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи потребовал разблокировать иранские финансовые средства за рубежом.