Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Вероятность проникновения вируса Эбола на территорию России исключена благодаря работе автоматизированной системы «Периметр» на всех пунктах пропуска, сообщили в Роспотребнадзоре.
«В рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система «Периметр» для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», – заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
В ведомстве напомнили о вспышке заболевания в провинции Итури Демократической Республики Конго.
Врачи зафиксировали 246 подозрительных случаев, 65 из которых завершились летальным исходом. Возбудителем инфекции, по предварительным данным, является не вид Orthoebolavirus zairense. Основные очаги заражения находятся в санитарных зонах Монгвалу и Рвампара, заболевших также ищут в городе Буниа.
Организация Africa CDC выразила серьезную обеспокоенность ситуацией в регионе. Кризис усугубляется активностью вооруженных группировок, миграцией населения и близостью к рубежам Уганды и Южного Судана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-востоке Демократической Республики Конго выявили вспышку вируса Эбола. Число умерших от этой лихорадки в регионе достигло 88 человек. Всемирная организация здравоохранения признала данную эпидемию чрезвычайной ситуацией международного уровня.