Набиуллина: ЦБ не будет искусственно форсировать внедрение цифрового рубля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила Набиуллина во время выступления в Госдуме с годовым отчетом за 2025 год, Банк России не будет искусственно ускорять внедрение цифрового рубля, передает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, к сентябрю крупнейшие банки страны будут готовы предоставить сервис цифрового рубля всем клиентам, желающим воспользоваться новой валютой. Она подчеркнула, что обязательным цифровой рубль станет только для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны будут принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан. Автоматическое открытие счетов цифрового рубля для граждан не предусмотрено.

«У цифрового рубля будут свои плюсы – бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы, но если человеку это не нужно, он просто не будет открывать счет цифрового рубля. Мы не собираемся искусственно форсировать внедрение цифрового рубля, стараемся сделать его востребованным гражданами и бизнесом», – заявила Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России направил в Госдуму предложения о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025 призвал ускорить массовое внедрение цифрового рубля среди граждан и бизнеса.

Набиуллина заявила о значительном интересе бизнеса к смарт-контрактам в цифровых рублях и о движении запуска цифрового рубля в массовое обращение по установленному графику.