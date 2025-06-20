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Путин: Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым
Путин призвал ускорить внедрение цифрового рубля в России
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 акцентировал важность ускорения процесса массового внедрения цифрового рубля среди граждан и бизнеса.
Президент России Владимир Путин призвал ускорить массовое внедрение цифрового рубля, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он обратился к Центробанку и правительству с просьбой активизировать работу над этим вопросом.
Путин заявил: «Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в России.