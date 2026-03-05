ЦБ сообщил о росте интереса бизнеса к смарт-контрактам в цифровых рублях

Tекст: Валерия Городецкая

Набиуллина подчеркнула, что правительство и компании рассматривают смарт-контракты как инструмент, который «автоматизирует и сделает более простыми, менее затратными все ручные проверки и операции», передает ТАСС.

Она добавила, что уже в этом году регулятор представит концепцию коммерческой платформы для смарт-контрактов и после обсуждения с участниками рынка определит дальнейшие шаги по внедрению.

По словам Набиуллиной, запуск цифрового рубля в массовое обращение в стране идет строго по установленному графику. Базовый функционал уже работает, а также внедрена многоуровневая система защиты платформы от киберугроз. Банки первой волны завершают подготовку к предоставлению сервиса цифрового рубля всем желающим клиентам.

Согласно плану, крупнейшие банки и их крупные клиенты должны обеспечить возможность совершения операций с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года. Для других универсальных банков и их крупных клиентов этот срок установлен на 1 сентября 2027 года, а для остальных участников – на 1 сентября 2028 года.

Глава регулятора отметила, что в Банк России поступает множество конструктивных предложений от банков по доработке и развитию платформы цифрового рубля, и подчеркнула значимость такого диалога.

Ранее первые цифровые рубли поступили на счета казначейства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство и Центробанк вскоре начнут активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля.