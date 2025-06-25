ЦБ предложил дату массового внедрения цифрового рубля

ЦБ направил в Госдуму предложения о начале массового внедрения цифрового рубля

Tекст: Вера Басилая

Центральный банк России направил в Госдуму предложения о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года, передает ТАСС.

Крупнейшие банки страны, согласно инициативе, должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровой национальной валютой с указанной даты.

В Банке России уточнили, что начиная с этой же даты, торговые компании с выручкой более 120 млн рублей за прошлый год, являющиеся клиентами крупнейших банков, обязаны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей.

Эти компании должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг в цифровой форме национальной валюты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать российские цифровые решения для логистики и платежей.

Путин также отметил необходимость ускорить массовое внедрение цифрового рубля для граждан и бизнеса.