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ЦБ предложил дату массового внедрения цифрового рубля
ЦБ направил в Госдуму предложения о начале массового внедрения цифрового рубля
Банк России предложил обязать крупнейшие банки и торговые компании предоставлять клиентам возможность использовать при операциях цифровой рубль с 1 сентября 2026 года, сообщили в ЦБ России.
Центральный банк России направил в Госдуму предложения о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года, передает ТАСС.
Крупнейшие банки страны, согласно инициативе, должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровой национальной валютой с указанной даты.
В Банке России уточнили, что начиная с этой же даты, торговые компании с выручкой более 120 млн рублей за прошлый год, являющиеся клиентами крупнейших банков, обязаны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей.
Эти компании должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг в цифровой форме национальной валюты.
Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать российские цифровые решения для логистики и платежей.
Путин также отметил необходимость ускорить массовое внедрение цифрового рубля для граждан и бизнеса.