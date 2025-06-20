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Путин предложил использовать цифровые решения для внешней торговли
Путин предложил использовать российские цифровые решения для логистики и платежей
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул важность внедрения отечественных цифровых технологий для укрепления внешнеторговой инфраструктуры страны.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости применять отечественные цифровые решения для развития внешнеторговой инфраструктуры, сообщает РИА «Новости». По его словам, такие технологии следует внедрять в сферы логистики, страхования и платежных систем.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин отметил: «Собственные независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли. Имею в виду логистику, страхование, платежные системы».
Напомним, Путин отметил необходимость ускорить массовое внедрение цифрового рубля для граждан и бизнеса.
Президент также поручил правительству разработать долгосрочную стратегию развития креативной экономики и рассмотреть запуск федерального проекта в этой области.