Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики

Путин призвал разработать стратегию и федеральный проект для креативной экономики

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям разработать стратегию развития креативной экономики, передает РИА «Новости»». Глава государства заявил об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Путин напомнил, что в текущем году начал действовать федеральный закон, определяющий правовую базу для креативных индустрий. До конца года в семидесяти регионах начнется внедрение стандартов развития этого сегмента экономики, а также формирование соответствующей инфраструктуры.

Президент отметил, что для системного развития креативных индустрий поручил правительству совместно с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию и рассмотреть запуск федерального проекта в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Путин отметил, что зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

Он также подчеркнул, что рост ВВП за последние два года был обеспечен не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Президент выступил первым на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.