Боец СВО рассказал о способе перехвата украинских дронов

Боец СВО Александр рассказал о способе перехвата украинских дронов

Tекст: Вера Басилая

Боец СВО с позывным Александр поделился подробностями нового метода обезвреживания украинских беспилотников. На российский дрон крепят веревку с привязанной гайкой, после чего он находит вражеский БПЛА в воздухе, подлетает сверху и сбрасывает снасть на винты противника. В результате дрон ВСУ запутывается и перестает функционировать, передает RT.

Военные отмечают, что даже обычная бельевая веревка подходит для такого способа, важно лишь, чтобы она была достаточно толстой и винты беспилотника не смогли ее перерубить. После обезвреживания связанный дрон доставляют на свои позиции, перепрошивают и применяют против ВСУ.

Боец рассказал, что только за январь ему удалось сбить 105 украинских БПЛА, а с начала 2024 года – около 1,5 тыс. беспилотников. По его словам, у противника остается возможность наблюдать за происходящим, но препятствовать возврату дрона он уже не может.

