Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца
Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.
Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.
По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.
Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.