Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.



