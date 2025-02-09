Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

Tекст: Максим Попов

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

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