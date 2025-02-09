С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ
Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами
Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.
Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.
В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.
Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.
Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».