Умер российский блогер Дядя Слава

Сын российского блогера Станислава Андреева сообщил о смерти отца

Tекст: Антон Никитин

По словам сына блогера, Станислав Андреев, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир с улыбкой на лице вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее и то, что «там», его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинические смерти и одну, четвертую, заключительную. Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу», – рассказал Денис в Telegram-канале Дяди Славы.

«Он любящий отец, муж и патриот своей страны. И он искренне любит вас и гордится вами. Настаивал, чтобы никто не расстраивался и не печалился по такому поводу, чтобы воспринимали это событие как что-то позитивное, так что не грустите сами. Он сильным был, очень, это завещал и всем нам», – отметили в канале «Дяди Славы».

На Telegram-канал блогера подписано свыше 500 тыс. человек. Дядя Слава называл себя патриотом своей страны, активно поддерживал проведение специальной военной операции на Украине. В своих стримах он, в частности, критиковал киевский режим и НАТО.