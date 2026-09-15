CENTCOM назвал заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

Tекст: Антон Антонов

По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

«Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.