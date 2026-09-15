14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
CENTCOM назвал заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.
По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.
В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.
«Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.
В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.