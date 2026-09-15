  • Новость часаРоссиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций
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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня

    CENTCOM назвал заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

    14 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».

    КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

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    14 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу в Саудовской Аравии десятками ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками в ответ на обстрелы своей страны.

    Шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект на юге Саудовской Аравии в ответ на обстрелы Йемена, передает РИА «Новости». Целью стала авиабаза имени короля Халеда в городе Хамис-Мушайт.

    «Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки ракет и беспилотников. Удары пришлись по ангарам для авиационной техники, радиолокационным станциям, взлетно-посадочным полосам и складам с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе йеменские повстанцы атаковали военную базу в Хамис-Мушайте и объекты компании Saudi Aramco.

    После этого нападения Пакистан направил Ирану предупреждение с требованием обуздать хуситов.

    Вскоре вооруженные формирования захватили стратегический порт Моха на юго-западе Йемена.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    14 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.

    Ульянов подверг критике действия австрийских властей, передает ТАСС.

    Выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, он заявил: «Мы наблюдаем, что страны коллективного Запада развернули настоящую кампанию визового беспредела для сведения счетов с неугодными странами».

    Дипломат отметил, что Австрия грубо нарушила свои обязательства по соглашению с МАГАТЭ о размещении штаб-квартиры организации. По его словам, у Вены отсутствовали реальные основания отказывать иранскому вице-президенту во въезде.

    Кроме того, Ульянов назвал юридически ничтожными попытки Британии, Франции и Германии запустить механизм автоматического восстановления прежних санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Он напомнил, что положения резолюции 2231 прекратили свое действие 18 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу вице-президенту Мохаммаду Эслами.

    Несколькими днями ранее Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.

    Летом постпред России сообщил о критическом характере проблемы с получением австрийских виз для дипломатов.

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    14 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Иран возмутился отказом Австрии пустить вице-президента на конференцию МАГАТЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездные визы иранской делегации и вице-президенту Мохаммаду Эслами для участия в конференции МАГАТЭ.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил об инциденте в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    По его словам, иранская сторона немедленно выразила протест правительству Австрии, а австрийский поверенный был вызван в министерство иностранных дел.

    «Действия правительства Австрии в качестве стороны-хозяйки неоправданны, они должны были выдать въездные визы для делегации Ирана в соответствии со своими обязательствами», – подчеркнул Багаи.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Австрия отказала Эслами во въезде для выступления на генеральной конференции МАГАТЭ. Утверждается, что это решение было принято под давлением со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия отказала вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами во въезде для участия в генеральной конференции МАГАТЭ.

    Ранее Совет управляющих агентства принял антииранскую резолюцию.

    Летом иранские власти закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре.

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    14 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

    Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

    Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

    «Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

    Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

    До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.

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    14 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    На западном побережье Йемена обострились бои армии с хуситами

    Tекст: Игорь Иножарский

    На западном побережье Йемена резко усилились боевые действия между правительственными силами и хуситами, из-за чего с начала сентября свои дома покинули более 82 тыс. человек.

    Йеменская армия нанесла авиаудары по позициям и технике хуситов в районах Моха и Зубаб провинции Таиз, поразив, по словам военного представителя армии полковника Маджида ан-Назили, объекты в так называемой «зоне уничтожения». Ответный удар последовал после того, как хуситы заявили о взятии под контроль города Моха с портом на Красном море, а также ряда островов, включая остров Миюн в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает Anadolu.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что за последние сутки по провинциям Таиз, Лахдж, Аль-Джауф, Хадджа, Аль-Байда и Саада было нанесено в общей сложности 58 авиаударов. Поддерживаемые правительством Силы Национального сопротивления сообщили, что с 9 августа по 10 сентября в боях на западном побережье погибли 500 их военнослужащих и около полутора тысяч получили ранения, а среди хуситов погибли более тысячи человек и тысячи получили ранения. На фоне значительных потерь министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбех призвал граждан срочно сдавать кровь для медицинских учреждений временной столицы Адена.

    Международная организация по миграции сообщила, что с начала сентября более 82 тыс. человек были вынуждены покинуть дома в провинциях Таиз, Ходейда и Лахдж, при этом более двух тысяч перемещенных лиц морским путем добрались до побережья Джибути. Местные власти Адена начали строительство нового лагеря для перемещенных лиц в районе Аль-Бурейка, рассчитанного на три-пять тыс. человек и предназначенного для семей, покинувших районы Моха, Хайс и Аль-Хуха.

    На фоне эскалации Йемен активизировал дипломатические усилия: министр иностранных дел страны Афра Зубе провела телефонный разговор с сомалийским коллегой Абдусалямом Абди, в ходе которого стороны обсудили события в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, а также угрозы безопасности международного судоходства. Сомалийская сторона вновь заявила о поддержке суверенитета Йемена и региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море. Ранее движение запретило проход израильских судов через Красное море, а до этого атаковало авианосец США Harry Truman в этой акватории.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    14 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    Двое военнослужащих погибли во время учений в ОАЭ

    Двое военных погибли при выполнении учебной миссии в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В Объединенных Арабских Эмиратах двое военнослужащих стали жертвами несчастного случая, произошедшего в ходе выполнения плановой учебной миссии.

    Трагедия произошла во время выполнения учебной миссии на территории Объединенных Арабских Эмиратов 14 сентября, передает ТАСС.

    «Министерство обороны ОАЭ скорбит по двум погибшим <…> во время выполнения учебной миссии в стране в понедельник», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

    Военное ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Дополнительные подробности и причины инцидента в настоящее время не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности.

    Позже жертвами ракетных ударов по территории Эмиратов стали еще два бойца вооруженных сил страны.

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    14 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР сбил дрон MQ-1 США над Ормузским проливом новыми средствами ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

    Ликвидация вражеского беспилотника стала возможной благодаря применению новейшего зенитного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV. Данная установка была недавно внедрена в общую сеть защиты воздушных рубежей страны.

    Иранские военные официально подтвердили факт успешного поражения цели. «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение перехватило и уничтожило дрон MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в систему противовоздушной обороны страны», – отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В тот же день военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный аппарат США Dive-LD.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили дрон MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    14 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу

    Al Hadath: Премьер Ирака предложил Багдад для переговоров по Персидскому заливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива, сообщил телеканал Al Hadath.

    Как сообщает Al Hadath, инициатива направлена на урегулирование текущей ситуации в зоне Персидского залива, передает ТАСС. «Ирак готов провести (в Багдаде) прямые переговоры между сторонами конфликта в регионе», – подчеркнул Али аз-Зейди.

    Он добавил, что правительство приветствует любые серьезные дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности.

    Политик подтвердил твердую позицию властей. По его словам, руководство страны не допустит превращения Ирака в арену для противоборства региональных и международных сил, а также исключает использование своей территории как плацдарма для угроз соседним государствам.

    Летом Багдад предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном.

    Иракский посол в России выразил готовность предоставить площадку для диалога двух стран.

    Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара беспилотников по саудовскому нефтепроводу.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США

    Иран празднует маленькую победу над США – ВМС страны захватили американский подводный боевой робот, который производил разминирование в Ормузском проливе. Чем примечателен данный аппарат и почему перед нами признак радикальных перемен не только в военно-морских вооружениях, но и в принципах работы ВПК США? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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