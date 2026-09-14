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Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей
Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам
Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.
Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.
Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.
«Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.
Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.
Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.
До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.