Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

Tекст: Мария Иванова

Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

«Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.