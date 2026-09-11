На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.0 комментариев
Глава Йемена заявил об угрозе повторения Ормузского кризиса в Баб-эль-Мандебе
Глава Йемена аль-Алими: Ормузский кризис не должен повториться в Баб-эль-Мандебе
Ормузский кризис не должен повториться в Баб-эль-Мандебском проливе, заявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими.
Тегеран, по словам аль-Алими, использует военную эскалацию со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах» для того, чтобы переложить бремя конфликта на соседние страны региона, передает ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat.
«Это несет угрозу поставкам энергоносителей и продовольствия», – подчеркнул йеменский политик.
МИД Йемена также обратился с письмом в Совет Безопасности ООН. «МИД Йемена направил послание на имя председателя Совета Безопасности ООН Жерома Боннафона и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с целью обратить внимание на последние действия хуситов и захват ими районов на западном побережье», – приводит слова главы МИД Йемена Афрах аз-Зуба РИА «Новости» со ссылкой на Saba.
Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил в Сане, что обстановка в районе Баб-эль-Мандебского пролива остается безопасной и стабильной.
По его словам, проводимые хуситами военные операции имеют ограниченные цели и носят оборонительный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали саудовское судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.
Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.