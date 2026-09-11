Глава Йемена заявил об угрозе повторения Ормузского кризиса в Баб-эль-Мандебе

Глава Йемена аль-Алими: Ормузский кризис не должен повториться в Баб-эль-Мандебе

Tекст: Антон Антонов

Тегеран, по словам аль-Алими, использует военную эскалацию со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах» для того, чтобы переложить бремя конфликта на соседние страны региона, передает ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

«Это несет угрозу поставкам энергоносителей и продовольствия», – подчеркнул йеменский политик.

МИД Йемена также обратился с письмом в Совет Безопасности ООН. «МИД Йемена направил послание на имя председателя Совета Безопасности ООН Жерома Боннафона и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с целью обратить внимание на последние действия хуситов и захват ими районов на западном побережье», – приводит слова главы МИД Йемена Афрах аз-Зуба РИА «Новости» со ссылкой на Saba.

Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил в Сане, что обстановка в районе Баб-эль-Мандебского пролива остается безопасной и стабильной.

По его словам, проводимые хуситами военные операции имеют ограниченные цели и носят оборонительный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали саудовское судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.

Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.



