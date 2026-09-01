Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».10 комментариев
Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана
Боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива, заявило Центральное командование американских вооруженных сил.
До этого издание Axios сообщало об операции военно-воздушных сил против иранских объектов около Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
«Сегодня в 12:00 по восточному времени (19:00 мск) вооруженные силы США начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране», – сообщило ведомство в социальной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
В конце июля вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли серию ответных ударов по территории Исламской республики.
До этого Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты США на базе Шейх-Иса в Бахрейне.