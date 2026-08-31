Президент Ирана пообещал ответить на американские удары по острову

Пезешкиан предупредил о готовности Ирана ответить на американскую агрессию

Tекст: Мария Иванова

Исламская республика обязательно отреагирует на агрессию в свой адрес. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

Заявление прозвучало на фоне атаки американских вооруженных сил по иранской территории.

«Мы не стремимся к войне, и это достаточно четкое послание, которое мы передали всему миру, однако в случае какой-либо агрессии мы никогда не будем сидеть спокойно и дадим решительный ответ агрессорам», – подчеркнул политик перед началом саммита ШОС в Бишкеке.

В ночь на 31 августа стало известно об атаке на остров Ларак. В ответ иранские военные выпустили ракеты по американским базам. Центральное командование ВС США объяснило свои действия попыткой предотвратить минирование Ормузского пролива.

Пезешкиан добавил, что нестабильность в регионе не отвечает ничьим интересам и представляет серьезную угрозу. Он призвал объединить усилия для обеспечения глобальной безопасности. В рамках визита в Киргизию президент Ирана планирует провести переговоры с Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

В ответ Корпус стражей исламской революции ударил по силам США на двух базах в Иордании. Также иранские военные поразили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.