Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Президент Ирана пообещал ответить на американские удары по острову
Пезешкиан предупредил о готовности Ирана ответить на американскую агрессию
Тегеран готов дать решительный отпор любым враждебным действиям, несмотря на отсутствие стремления к масштабному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Исламская республика обязательно отреагирует на агрессию в свой адрес. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».
Заявление прозвучало на фоне атаки американских вооруженных сил по иранской территории.
«Мы не стремимся к войне, и это достаточно четкое послание, которое мы передали всему миру, однако в случае какой-либо агрессии мы никогда не будем сидеть спокойно и дадим решительный ответ агрессорам», – подчеркнул политик перед началом саммита ШОС в Бишкеке.
В ночь на 31 августа стало известно об атаке на остров Ларак. В ответ иранские военные выпустили ракеты по американским базам. Центральное командование ВС США объяснило свои действия попыткой предотвратить минирование Ормузского пролива.
Пезешкиан добавил, что нестабильность в регионе не отвечает ничьим интересам и представляет серьезную угрозу. Он призвал объединить усилия для обеспечения глобальной безопасности. В рамках визита в Киргизию президент Ирана планирует провести переговоры с Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.
В ответ Корпус стражей исламской революции ударил по силам США на двух базах в Иордании. Также иранские военные поразили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.